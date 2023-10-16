حريق يأتي على شقة في اربد

حريق يأتي على شقة في اربد
التاريخ
10/16/2023 8:11:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإطفاء مع حريق شقة في عمارة سكنية بالقرب من إشارة الإسكان بمدينة اربد.
واكد مصدر امني عدم وقوع إصابات بالارواح ، مشيراً بأن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق.
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