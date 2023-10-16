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حريق يأتي على شقة في اربد

10/16/2023 8:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت فرق الإطفاء مع حريق شقة في عمارة سكنية بالقرب من إشارة الإسكان بمدينة اربد.
واكد مصدر امني عدم وقوع إصابات بالارواح ، مشيراً بأن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق.

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