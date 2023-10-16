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إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

10/16/2023 8:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن حركة حماس ربما تكون مستعدة لإطلاق سراح عشرات الرهائن لديها، إذا أوقفت الاحتلال الغارات الجوية العنيفة على قطاع غزة.
وجاء التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طهران.
ولم تتقدم حماس من قبل بمثل هذا العرض، منذ بدء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ 10 أيام.


وكان قد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا. سكاي نيوز

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