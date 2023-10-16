إيران تتحدث عن شرط حماس لإطلاق سراح الرهائن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن حركة حماس ربما تكون مستعدة لإطلاق سراح عشرات الرهائن لديها، إذا أوقفت الاحتلال الغارات الجوية العنيفة على قطاع غزة.
وجاء التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طهران.
ولم تتقدم حماس من قبل بمثل هذا العرض، منذ بدء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ 10 أيام.
وكان قد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا. سكاي نيوز
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