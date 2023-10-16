خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول البلح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر البلح من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، ويرجع السبب إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم بشكل يومي.

الفئات الممنوعة من تناول البلح

1- مرضى السكري

يتسبب البلح في ارتفاع سكر بالدم بشكل حاد، لاحتوائه على مستويات عالية من السكريات، لذلك فهو من الفواكه الممنوعة على مرضى السكري.



2- مرضى القولون العصبي

وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى القولون العصبي بالابتعاد تمامًا عن البلح، لغناه بسكر الفركتوز، الذي يثير لديهم مجموعة مزعجة من الاضطرابات الهضمية.



3- مرضى سوء امتصاص الفركتوز

وناشد الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز بتجنب البلح بشكل نهائي، لأن جهازهم الهضمي يصعب عليهم التعامل معه، مما يسبب انتفاخ البطن والإسهال وتقلصات المعدة.



4- مرضى حساسية البلح

وأشار استشاري امراض الحساسية إلى خطورة تناول البلح في ظل المعاناة من الحساسية تجاهه، لأن مركب السلفات الموجود به يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة.



5- متبعي الدايت

واختتم حديثه بتوضيح أنه لا مانع من تناول البلح في الرجيم، ولكن يشترط استهلاكه باعتدال، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى زيادة الوزن، بسبب ارتفاع سعراته الحرارية.



وبحسب موقع "Stylecraze"، هناك فئات أخرى ممنوعة من تناول البلح، وهي:

- مرضى الكلى، لاحتواء البلح على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم.

- مرضى الربو، قد يثير البلح نوبات تنفسية شديدة لديهم.

- الرضع، يصعب على معدتهم هضم البلح، وقد يتسبب في انسداد القصبة الهوائية لديهم، مما يعرضهم للاختناق.

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