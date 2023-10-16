فوائد العلاج المائي.. متى تحتاج إليه؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - العلاج المائي هو أحد أنواع العلاجات التي تستخدم في السيطرة على الكثير من الأمراض بما في ذلك آلام المفاصل وإجهاد العضلات، وبالتالي فهو الأفضل بشكل كبير.



ما هو العلاج المائي؟

عادًة ما يستخدم العلاج المائي سواء الساخن أو البارد مع اختلاف ضغط الماء في علاج الكثير من الأمراض فهو أحد العلاجات المؤقتة لأمراض الجلد بما في ذلك الحروق والقرح أو التهاب المفاصل وآلام العضلات، كما يمكن استخدام هذا العلاج في المنزل تحت تعليمات الطبيب المختص.



فوائد العلاج المائي



1- تخفيف الألم

أثبتت نتائج بعض الأبحاث، أن العلاج بالماء الدافئ له تأثير واضح في تخفيف الألم خاصًة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة في الجهاز العضلي الهيكلي والأنسجة الضامة، وذلك عن طريق تخفيف الألم وراحة العضلات وزيادة تدفق الدم.



2- تحسين الصحة النفسية

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن العلاج المائي يساهم في تحسين الصحة العقلية لدى الكثير من الأشخاص فهو يعمل بشكل كبير على تقليل الشعور بالقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من العلاج يحسن الحالة المزاجية ويخفف من التوتر.



3- الحد من أعراض التهاب المفاصل

يعمل العلاج المائي على تخفيف أنواع التهاب المفاصل فهو من أفضل العلاجات للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة وتخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي كما يساعد في تحسين فاعلية الأدوية الخاصة بأمراض المفاصل.



4- التعافي من التمارين

من الضروري أن يستخدم الرياضيون العلاج المائي سواء الدافئ أو البارد وذلك للتعافي بعد ممارسة التمارين الشاقة بالإضافة إلى تجنب آلام العضلات المصاحبة لممارسة التمارين، لذلك يجب الحرص على استعمال الماء بعد الرياضة.



5- الحمل

يمكن أن يساعد العلاج المائي في تخفيف الآلام التي تنتج عن الحمل كما يمكن استعمال هذا العلاج أثناء الولادة أيضًا وذلك لتقليل الألم وتعزيز الاسترخاء ولكن يفضل أن يتم ذلك تحت استشارة الطبيب المختص لتجنب أي آثار سلبية.

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