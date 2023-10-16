مصر تدين بشدة مقتل طفل فلسطيني بطريقة بشعة في الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد أدت إلى مقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات، وإصابة والدته بجروح خطيرة.
وأدانت الخارجية الأمريكية قتل الطفل الفلسطيني جراء عشرات الطعنات التي وجهها له ووالدته في ولاية الينوي الأمريكية، كما تدين الوزارة حملات التحريض والاعتداءات والمواقف والتصريحات العنصرية والاستفزازية التي وقعت ضد مواطنين فلسطينيين وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدول.
روسيا اليوم
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