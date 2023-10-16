ارتفاع الفائدة يثير مخاوف الاقتصادات المتقدمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تثير الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف تغير المناخ والإنفاق على الصحة ومعاشات التقاعد مع شيخوخة السكان والسياسة المنقسمة المخاوف من حدوث أزمة في الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى.وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي إلى وضع ارتفاع الديون في دائرة الضوء، حيث يطالب المستثمرون بزيادة التعويضات للاحتفاظ بسندات طويلة الأجل ويحث صناع السياسات على توخي الحذر بشأن المالية العامة.يقول معهد التمويل الدولي إن أكثر من 80% من ارتفاع الدين العالمي 10 تريليونات دولار في النصف الأول إلى مستوى قياسي بلغ 307 تريليونات دولار جاء من الاقتصادات المتقدمة.



وقال أكثر من 20 من الاقتصاديين البارزين وصانعي السياسات السابقين وكبار المستثمرين لرويترز إن الولايات المتحدة، حيث أدت سياسة حافة الهاوية حول حد الدين إلى اقترابها من التخلف عن السداد، وإيطاليا وبريطانيا هي الأكثر إثارة للقلق.

ولا يتوقعون أن يواجه الاقتصاد المتقدم صعوبات في سداد الديون، لكنهم يقولون إن الحكومات يجب أن تقدم خطط مالية ذات مصداقية، وتزيد الضرائب وتعزز النمو لإبقاء الموارد المالية تحت السيطرة. وتزيد التوترات الجيوسياسية المتزايدة من التكاليف.

وتزيد البيئة الهشة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص دعم البنك المركزي من خطر حدوث خطأ في السياسة ما يؤدي إلى اضطراب السوق، كما يتضح من أزمة "الميزانية المصغرة" في بريطانيا لعام 2022. الاقتصادية

