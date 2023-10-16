غدا.. إنجلترا تبحث عن بطاقة التأهل ليورو 2024 على حساب المنتخب الإيطالي حامل اللقب

يلتقي المنتخبان الإنجليزي والإيطالي مجددا غدا على استاد "ويمبلي"

في مواجهة على طريق الفريقين نحو التأهل للنسخة القادمة من البطولة القارية..بعد عامين من مباراتهما المثيرة في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية.

وكان المنتخب الإيطالي توج بلقب النسخة الماضية من البطولة (يورو 2020)، والتي استضافتها إنجلترا في منتصف 2021، اثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح ليحرم أصحاب الأرض من التتويج مجددا بلقب أي بطولة كبيرة منذ فوز المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966.

ولهذا، تحظى المباراة بين الفريقين غدا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 باهتمام كبير كونها تقام على نفس الاستاد، وتؤثر في مسيرة الفريقين بالتصفيات.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام نظيره الإيطالي بعد 5 مباريات لكل منهما في التصفيات، فيما يأتي المنتخب الأوكراني ثالثا بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الإيطالي، وقبل مباراته المقررة غدا بنفس المجموعة في ضيافة منتخب مالطا.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي للفوز بأي نتيجة في مباراة الغد من أجل التأهل المباشر إلى يورو 2024 بغض النظر عن نتيجة الجولتين الأخيرتين بالتصفيات الشهر المقبل، وسيكون التعادل كافيا للفريق إذا لم يتغلب المنتخب الأوكراني على منتخب مالطا غدا.

وفي المقابل، يتطلع المنتخب الإيطالي، حامل اللقب القاري، إلى الفوز في مباراة الغد لمزاحمة نظيره الإنجليزي في صدارة المجموعة والثأر لهزيمته 1-2 على ملعبه ذهابا أمام نفس الفريق في افتتاح مسيرته بالتصفيات الحالية.

واستعد المنتخب الإيطالي، بقيادة مديره الفني الجديد لوتشيانو سباليتي، لهذه المباراة بشكل جيد من خلال الفوز على منتخب مالطا 4-0 يوم السبت الماضي في الجولة السابعة من التصفيات، فيما غاب المنتخب الإنجليزي عن هذه الجولة من التصفيات لكنه استعد لمباراة الغد بالفوز على نظيره الأسترالي 1-0 وديا يوم الجمعة الماضي.

وتمثل مباراة الغد اختبارا صعبا للمدرب الإيطالي سباليتي، الذي حقق انتصارين وتعادلا واحدا في المباريات الثلاثة التي قاد فيها الفريق منذ توليه المسؤولية قبل أسابيع قليلة خلفا للمدرب روبرتو مانشيني.

وتشهد التصفيات غدا أكثر من مباراة أخرى، أبرزها

لقاء المنتخبين الليتواني والمجري ضمن منافسات المجموعة السابعة، حيث يتصدر المنتخب المجري المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط للمنتخب المجري و8 نقاط لمنتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) و5 نقاط لليتوانيا ونقطتين لبلغاريا.

ويحتاج المنتخب المجري للفوز في مباراة الغد بأي نتيجة ليتأهل مباشرة إلى النهائيات بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة في الجولتين الباقيتين من التصفيات الشهر المقبل.

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