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محمد بن راشد: جيتيكس يشبه دبي في احتضان أفضل العقول والشغف بكل جديد

10/16/2023 8:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
معرض جيتيكس جلوبال للتكنولوجيا، بدبي في سرعة نموه، وذلك خلال زيارة سموه للمعرض اليوم الإثنين.

ونشر سموه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صوراً لزيارة سموه للمعرض معلقاً:
«أثناء زيارتي اليوم لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا.. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص».

وأضاف سموه: «معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها،
معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه حيث نما 40٪ عن دورته السابقة.. ويشبه دبي في احتضانه لأفضل العقول من 180 دولة.. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل .

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