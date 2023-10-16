غرف الصناعة تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - نظمت غرف الصناعة ، في مبنى غرفة صناعة عمان، الاثنين، وقفة تضامنية مع الاشقاء في قطاع غزة، بمشاركة اعضاء مجالس ادارةغرف صناعة عمان، اربد والزرقاء، وممثلين للقطاعات الصناعية في غرفة صناعة عمان، وعاملين في الفطاع الصناعي.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد ان هذه الوقفة التضامنية، تأتي استكمالا لحملة جبع التبرعات المادية والعينية، التي اطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة في ظل الهجوم الغاشم الذي تشهده، موضحا أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصا الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.

وتلا الجغبير خلال الوقفة التضامنية بيانا صادرا عن غرف الصناعة هذا نصه:“اننا في غرف صناعة الأردن، عمان، الزرقاء واربد، ندين ونشجب اعتداء الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وقتله المواطنين الابرياء، وفرض حصار شامل وقطع الامدادات الطبية والغذائية والمياه والكهرباء، كما اننا نستنكر تنكيل سلطات الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وان القطاع الصناعي الأردني وانطلاقاً من واجبه الوطني والقومي والديني، سيستمر في نصرة القضية الفلسطينية، كما هو الحال بالأردن قيادة وشعبا، والذين كانوا على الدوام السند والعون للأشقاء في فلسطين، حيث سنعمل على تقديم العون المادي والعيني الى الاشقاء الفلسطينيين، وان كنا نعلم انه مهما كان هذا الدعم، فانه لا يرقى الى أدنى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني العظيم.

ويؤكد القطاع الصناعي الأردني على دعمه الكامل لمواقف جلالة الملك من القضية الفلسطينية التي عبر عنها في مناسبات عديدة وأهمها أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة والاقليم دون حل عادل وشامل واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واننا من هذا الموقع، ندعو شرفاء العالم وأحراره، وخصوصا الاخوة الاعلاميين، الى التحرك العاجل على كافة المستويات، لوضع العالم في صورة ما يجري في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية، من عدوان همجي، ونقل الحقيقة كما هي، لا كما يراها مدعو الحرية والديمقراطية، لتعجيل نهاية هذا الاعتداء، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

واننا من خلال هذه الوقفة التضامنية، نبعث برسالة تضامن الى اخوتنا في غزة، مؤكدين لهم، اننا نضع كافة مقدراتنا وامكانياتنا لدعم قضيتهم العادلة، داعين الله عز وجل ان ينصرهم على أعدائهم وأعداء الأمة".