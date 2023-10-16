تفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني تسهيلا على اهالي غزة

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- Khaberni) خبرني - قال قائد المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 العقيد ثائر الخطيب، الاثنين، إنّ الأردن يفكر بنقل المستشفى من موقعه الحالي إلى موقع آخر أكثر أمانا لتسهيل وصول أهالي قطاع غزة له.
وأضاف الخطيب أن السبب الرئيسي للتفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني في غزة بعد تعرض الطرق المؤدية إليه إلى أعمال قصف أعاقت وصول المراجعين في غزة، بحسب الغد.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالإبقاء على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى، وفق ما أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنّ المستشفى الأردني في غزة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.
ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، رغم ما تعانيه المستشفيات في القطاع المحاصر جراء القصف الإسرائيلي.
قدم المستشفى الميداني الأردني أكثر من 3 ملايين خدمة لأهالي قطاع غزة خلال فترة وجوده، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة.
وقال القدرة الأحد، إنّ وجود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة يشكل إسنادا حقيقيا للمنظومة الصحية في غزة، حيث إنّ قرار إقامة المستشفى بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني كانت من أجل إسناد المنظومة الصحية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
والسبت، خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.
وأضاف أن "المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت "بشكل كبير" جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.
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