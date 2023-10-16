تفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني تسهيلا على اهالي غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال قائد المستشفى الميداني الأردني/غزة 76 العقيد ثائر الخطيب، الاثنين، إنّ الأردن يفكر بنقل المستشفى من موقعه الحالي إلى موقع آخر أكثر أمانا لتسهيل وصول أهالي قطاع غزة له.

وأضاف الخطيب أن السبب الرئيسي للتفكير بنقل المستشفى الميداني الأردني في غزة بعد تعرض الطرق المؤدية إليه إلى أعمال قصف أعاقت وصول المراجعين في غزة، بحسب الغد.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالإبقاء على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى، وفق ما أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إنّ المستشفى الأردني في غزة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، رغم ما تعانيه المستشفيات في القطاع المحاصر جراء القصف الإسرائيلي.

قدم المستشفى الميداني الأردني أكثر من 3 ملايين خدمة لأهالي قطاع غزة خلال فترة وجوده، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة الأحد، إنّ وجود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة يشكل إسنادا حقيقيا للمنظومة الصحية في غزة، حيث إنّ قرار إقامة المستشفى بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني كانت من أجل إسناد المنظومة الصحية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والسبت، خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة خرج عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.

وأضاف أن "المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت "بشكل كبير" جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.



