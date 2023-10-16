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بعد تحذير من قنبلة.. فرنسا تخلي مدرسة ثانوية شهدت مقتل مدرس طعنا

10/16/2023 7:39:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت السلطات الفرنسية إنه تم إخلاء المدرسة الثانوية التي قتل فيها مدرس طعنا في هجوم الأسبوع الماضي، بسبب تحذير من وجود قنبلة.

جاء ذلك، بينما قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطط السفر إلى الخارج من أجل استضافة اجتماع أمني اليوم الاثنين.

قال إقليم با دو كاليه الشمالي إن القرار اتخذ لإخلاء المدرسة الثانوية في مدينة أراس، بعد أن تلقت الشرطة تهديدا بوجود قنبلة عبر موقعها الإلكتروني.

وأفادت سلطات الإقليم بأن فريقًا لإزالة الألغام في الموقع، مضيفة أنه يتم اتخاذ "جميع الإجراءات الاحترازية وتلك المتعلقة بالسلامة" حتى يتم تطهير الموقع.

يشار إلى أن فرنسا في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تهديدات إرهابية بعد حادث الطعن.


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