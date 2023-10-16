اجتماع خليجي على مستوى وزراء الخارجية غداً في مسقط لبحث تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن معالي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن انعقاد الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023م، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.
وقال معالي الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.
وذكر معالي الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة.
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