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اجتماع خليجي على مستوى وزراء الخارجية غداً في مسقط لبحث تطورات الأوضاع في غزة

10/16/2023 7:39:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن معالي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن انعقاد الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023م، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

وقال معالي الأمين العام إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

وذكر معالي الأمين العام أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة.

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