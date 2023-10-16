أسهم مانشستر يونايتد ترتد بعد تهاوي بلغ 22% بسبب عروض البيع

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفضت أسهم نادي «مانشستر يونايتد» بما يصل إلى 22%، قبل أن ترتد مرتفعة 1.2%، وسط تكهنات مستمرة حول صفقة محتملة لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المجموعة القطرية بقيادة جاسم بن حمد آل ثاني قد سحب عرضه، ويمهد انسحاب المستثمرين القطريين الطريق أمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف للسيطرة في نهاية المطاف على نادي كرة القدم الشهير.
من المتوقع أن يصوت مجلس إدارة مانشستر يونايتد على عرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف لشراء حصة 25 في المائة في النادي مقابل نحو 1.3 مليار جنيه استرليني في الأيام المقبلة، مع ثقة مصادر قريبة من ملاك النادي بأن عرضه سيُقبل.
يعتقد أن جيم وفقاً لـ«الغارديان» البريطانية، وهو أحد أغنى الأشخاص في بريطانيا، ربما عرض سعراً ممتازاً لحيازته المحتملة مقابل السيطرة الرياضية على النادي إذا كان الأمر كذلك فإن هذا من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على مستقبل الفريق، وعمليات كرة القدم في يونايتد.
وكان جاسم بن حمد يتنافس مع رئيس شركة إنيوس راتكليف، من أجل السيطرة على «مانشستر يونايتد»، المملوك لعائلة غليزر، ووفقاً لأحدث إغلاق بلغت القيمة السوقية لنادي مانشستر يونايتد 3.3 مليارات دولار.
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