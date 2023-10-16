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أسهم مانشستر يونايتد ترتد بعد تهاوي بلغ 22% بسبب عروض البيع

10/16/2023 7:39:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت أسهم نادي «مانشستر يونايتد» بما يصل إلى 22%، قبل أن ترتد مرتفعة 1.2%، وسط تكهنات مستمرة حول صفقة محتملة لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن المجموعة القطرية بقيادة جاسم بن حمد آل ثاني قد سحب عرضه، ويمهد انسحاب المستثمرين القطريين الطريق أمام الملياردير البريطاني جيم راتكليف للسيطرة في نهاية المطاف على نادي كرة القدم الشهير.

من المتوقع أن يصوت مجلس إدارة مانشستر يونايتد على عرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف لشراء حصة 25 في المائة في النادي مقابل نحو 1.3 مليار جنيه استرليني في الأيام المقبلة، مع ثقة مصادر قريبة من ملاك النادي بأن عرضه سيُقبل.

يعتقد أن جيم وفقاً لـ«الغارديان» البريطانية، وهو أحد أغنى الأشخاص في بريطانيا، ربما عرض سعراً ممتازاً لحيازته المحتملة مقابل السيطرة الرياضية على النادي إذا كان الأمر كذلك فإن هذا من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على مستقبل الفريق، وعمليات كرة القدم في يونايتد.

وكان جاسم بن حمد يتنافس مع رئيس شركة إنيوس راتكليف، من أجل السيطرة على «مانشستر يونايتد»، المملوك لعائلة غليزر، ووفقاً لأحدث إغلاق بلغت القيمة السوقية لنادي مانشستر يونايتد 3.3 مليارات دولار.

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