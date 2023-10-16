«ناسداك دبي» ترحب بأول إدراج في العالم لسندات خضراء من بنك الصين

رحبت «ناسداك دبي» بأول إدراج لسندات خضراء، بقيمة 770 مليون دولار من قبل بنك الصين المحدود (BOC)، أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية، مما يرفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة إلى 119.39 مليار دولار أمريكي.



حقق بنك الصين إنجازاً عالمياً بارزاً بإصداره أول سندات خضراء في العالم، باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق، عبر فرعيه في دبي ولوكسمبورغ؛ حيث أصدر فرع لوكسمبورغ سندات خارجية بعملة «رينيمنبي»، بقيمة مليارييوان «270 مليون دولار»، و أصدر فرع البنك في دبي هذه السندات بسعر معدل التمويل لليلة واحدة المضمون (SOFR)، بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 3 سنوات لكلا الإصدارين.

واحتفل تشانغ شياو دونغ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

ويأتي هذا الإصدار المتميز لأول سندات خضراء في العالم تحت اسم شركاء مبادرة الحزام والطريق، تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة، بما يمثل إنجازاً بارزاً على صعيد التمويل المستدام، كما أن إصدار أول سندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي من قبل فرع بنك الصين في دبي يعتبر أول مبادرة تمويل لجهة إصدار في الصين تركز على المشاريع الخضراء في منطقة الشرق الأوسط فقط، وسيتم تخصيص العائدات الناتجة عن هذين الإصدارين من السندات لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة والمختارة في البلدان الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والبرتغال والنمسا وبلغاريا وبولندا، علماً بأن بنك الصين قد أصدر منذ عام 2015 خمس سندات، في إطار مبادرة الحزام والطريق، بحجم إجمالي يقارب 15 مليار دولار.

حوكمة

ومنذ عام 2016 أصدر بنك الصين سندات مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تقارب قيمتها 18 مليار دولار، عبر فروعه الخارجية البالغ عددها 12 فرعاً، الأمر الذي يعزز دور بنك الصين الفعال في هذا المجال على مستوى الأسواق الخارجية، وتشمل هذه الإصدارات ما قيمته 15.3 مليار دولار من السندات الخضراء (بما في ذلك السندات الزرقاء)، والسندات المخصصة للمجتمع بقيمة تصل إلى 640 مليون دولار، وسندات الاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار (بما في ذلك سندات متعلقة الاستدامة)، وسندات التحوّل بقيمة 779 مليون دولار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الصين المحدود: «مع احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق نفخر بتعاوننا في المزيد من المشاريع مع الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق، حيث وفرنا ائتمانات، تزيد قيمتها على 269 مليار دولار لأكثر من 900 مشروع حتى نهاية عام 2022. ويؤكد إصدار هذه السندات التزامنا بالتمويل المستدام، وسعينا للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون بصورة أكثر شمولاً، كما أعتز بشراكتنا مع ناسداك دبي لتسهيل التعاون المتميز بين الدول الشريكة لمبادرة الحزام والطريق والمساهمة في بناء مستقبل مستدام».

استدامة

وقال حامد علي: «يسعدنا الترحيب بإدراج بنك الصين للسندات الخضراء، والذي يعزز علاقاتنا القائمة على الثقة، والتي تربط بيننا على المدى البعيد؛ حيث نعمل مع شركائنا المرموقين بشكل وثيق لبناء مستقبل أفضل، تسهم فيه أسواق رأس المال بدور تحوّلي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية، ويُمثل إدراج أول سندات خضراء، باسم شركاء مبادرة الحزام والطريق على مستوى العالم، خطوة مهمة على هذا المسار، لتسهيل الاستثمارات في المبادرات الخضراء، وتأكيد التزام ناسداك دبي بالتمويل المستدام، حيث رفعت الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية للسندات الخضراء المدرجة في ناسداك دبي إلى 19.5 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانة البورصة كونها منصة عالمية مفضلة للإدراج».

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