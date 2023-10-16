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توقيف رئيس سابق لبنك الصين للاشتباه بتورطه في قضايا فساد

10/16/2023 7:39:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوقفت السلطات الصينية الرئيس السابق لبنك الصين المملوك للدولة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين، وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة: إن النيابة العامة العليا «اتخذت قراراً باعتقال ليو ليانج، للاشتباه في تلقيه رشى، ومنحه قروضاً بشكل غير قانوني».

وأضافت الوكالة: إن ملفه «أحيل إلى النيابة العامة، للنظر فيه وملاحقته، وهو قيد النظر حالياً».

وأفاد بنك الصين المملوك للدولة في فبراير الماضي أن ليو ليانج البالغ 62 عاماً، ترك منصبه كونه رئيساً للبنك، وتم عزله من منصبه كونه مسؤولاً في الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت وكالة مكافحة الفساد الصينية في مارس الماضي: إن ليو يخضع للتحقيق بسبب «انتهاكات خطيرة مزعومة للانضباط والقانون».

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012 قاد الرئيس الصيني شي جينبينغ حملة صارمة ضد الفساد بين المسؤولين.

ويعتقد مؤيدو هذه السياسة أنها تعمل على تطهير الحكم من الفاسدين، في حين يؤكد معارضوها أنها تسمح للرئيس شي بإبعاد خصومه السياسيين.

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