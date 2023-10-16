في محاولة لتغذية خزينة النادي.. وديتان صينيتان لميسي مع إنتر ميامي الشهر المقبل

يخوض فريق إنتر ميامي الأميركي الذي تعاقد مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مبارتين في الصين الشهر المقبل، في محاولة لتغذية خزينته بعد ضم أفضل لاعب في العالم سبع مرات.

أخفق إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في التأهل إلى الأدوار الاقصائية من الدوري الأميركي لكرة القدم، وسينهي مشواره في الدور المنتظم في 21 الجاري ضد تشارلوت.

وسيكون شهر نوفمبر سانحاً لخوض مباريات غير مرتقبة، فيما يسعى بعض اللاعبين، على غرار ميسي (36 عاماً) إلى الحفاظ على لياقة بدنية جيدة قبل مباريات في تصفيات مونديال 2026 في نوفمبر.

وسيلاقي إنتر ميامي فريقي تشينغداو هاينيو في 5 نوفمبر قبل مواجهة تشنغدو رونغتشنغ بعدها بثلاثة أيام.

قال المسؤول التجاري في إنتر خافيير أسنسي "نحن متحمسون لمواصلة توسيع النطاق العالمي لنادينا، وجلب فريقنا للعب أمام مشجعين رائعين حول العالم".

وبعد قدوم ميسي إلى الولايات المتحدة في يوليو اثر انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، ارتفع عدد متابعي إنتر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فيما أحرز الفريق أول ألقابه في كاس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في أغسطس.

لكن مع ازدحام جدول المباريات وابتعاد ميسي لفترة بسبب الاصابة، اخفق الفريق بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية.

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