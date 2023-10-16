المركزي الإماراتي يطلق منصة «آني» للدفع الفوري للمعاملات الرقمية

أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إطلاق منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، لتمثل إنجازاً بارزاً في مسيرة تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي، وتهدف «آني» إلى إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، من خلال تطوير منصة سلسة، وآمنة للمدفوعات الرقمية.



ويأتي إطلاق منصة «آني» للدفع الفوري تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تمكن المؤسسات المالية المرخصة، ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين، وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري، وآمن على مدار الساعة.



وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا، التي تسمح للمتعامل من تحويل الأموال مباشرة باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بالمستلم، كما تشتمل المنصة على وظائف أخرى مثل «طلب تحويل الأموال»، وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين، بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة. إضافة إلى ذلك تدعم «آني» استخدام رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة، كما سيتم إضافة مزايا أخرى لاحقاً مثل الدفع بالخصم المباشر، والشيكات الرقمية.

وحتى الآن انضمت إلى المنصة ثماني مؤسسات مالية مرخصة هي: الفردان للصرافة، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وحبيب بنك آي جي زيورخ، ودار التمويل، وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بحلول نهاية العام 2024، ويُمكن الاستفادة من خدمات المنصة، عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المرخصة المشاركة، أو من خلال تطبيق «آني» لشركة الاتحاد للمدفوعات.

وتتعاون الاتحاد للمدفوعات أيضاً مع شركات «Magnati»، و«NeoPay» التابعة لبنك المشرق، و«Network International»، للسماح لمنافذ البيع المشاركة باستخدام رمز الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات، وذلك لتشجيع انضمام عشرات الآلاف من المتاجر، خلال الأشهر المقبلة.

وقال سيف الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يجسد إطلاق «آني» التزامنا برقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف المصرف المركزي، وتتخطى «آني» مفهوم منصات الدفع التقليدية، حيث تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والشمول المالي، وسنواصل العمل على تطوير منظومة مدفوعات رقمية، تصب في مصلحة النظام المالي الوطني».

ومن جهته قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «يسعدنا أن نطلق «آني»، التي تقدم مفهوماً جديداً لتجربة الدفع الرقمي، وتسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات مركاًز عالمياً للدفع الرقمي، وسنواصل العمل مع شركائنا لإضافة مزايا تواكب متطلبات ومتغيرات السوق».



ويأتي إطلاق المنصة بعد الإعلان عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات، والتي تُسهم في تقليل تكاليف المدفوعات، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

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