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الإمارات تهيمن على قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة»

10/16/2023 7:39:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن النسخة الأولى من قائمتها «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط»، التي تضم رواد الاستدامة، والشركات الأكثر التزاماً بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتتخذ إجراءات إيجابية نحو الأهداف المستدامة.

وهيمنت الإمارات على القائمة بـ 44 شركة من الإمارات، و22 شركة من السعودية، و10 شركات من قطر، و12شركة عالمية، منها 11 شركة مقرها الإقليمي في الإمارات، كما تضم 5 شركات من مصر، و3 شركات من الكويت، وشركتين لكل من البحرين وعُمان.

وعمل فريق فوربس الشرق الأوسط على تقييم الشركات، ضمن 11 قطاعاً رئيسياً، اعتماداً على تأثيرها البيئي الإيجابي، والتزامها بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن مستويات الشفافية والتعاون، وإطلاقها المبادرات المتعلقة بالاستدامة، خلال العام الماضي، كذلك خريطة الطريق نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، أما بالنسبة للشركات العاملة في قطاع البنوك والخدمات المالية فتم الأخذ بالاعتبار قيمة التسهيلات الممنوحة للمشروعات المستدامة عند تصنيفها.

وتم تسليط الضوء على 10 قادة حكوميين في منطقة الشرق الأوسط، يوظفون سلطتهم لإحداث تغييرات إيجابية وبناءة، لمواجهة تحديات تغير المناخ، ومن الإمارات تضم القائمة سلطان الجابر الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (28COP)، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة- أبوظبي.

وحول غلاف فوربس لعدد شهر أكتوبر قال ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات في لقاء حصري، عن أهمية تعاون قادة العالم معاً لإحداث التغيير، بشأن قضية التغير المناخي: «إن الوضع الراهن ليس مقبولاً، لذا علينا التوقف عن لوم بعضنا بعضاً، والعمل على حل المشكلة معاً، فالخطر الأكبر يتمثل في عدم اتخاذ أي إجراء».


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