عقل: احداث غزة والمنطقة اربكت اسواق النفط عالمياً واسعار المحروقات متأرجحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إنه من خلال تحليل معدلات أسعار النفط لأول أسبوعين من الشهر الجاري، فان سعر (بنزين 90) قد سجل انخفاضاً وصل إلى 3 قروش، وبنسبة وصلت إلى 3%، و ( بنزين 95) انخفض بقيمة 3.5 قروش، وبنسبة 3%، والديزل سجل انخفاضاً بأقل من 1%.وأوضح عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن أسعار النفط خلال أول أسبوعين شهدت تذبذباً واضحاً، حيث سجل مع بداية الشهر الجاري سعر 83 دولاراً للبرميل واليوم وصل السعر إلى 91 دولاراً، متوقعاً أن ترتفع الأسعار أكثر الاسبوع القادم، بسبب العودة القوية للطلب والأجواء الجيوسياسية والحرب في منطقة الشرق الأوسط .



وأضاف أن تذبذب الأسعار جاء لعدة أسباب ابرزها، تجاهل الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الايرانية البالغة 2.5 مليون برميل يومياً، بهدف بقاء إيران في منطقة الحياد في الحرب بين حماس والاحتلال، لان مشاركة إيران في الحرب (وهي مستبعدة جداً) يعني خروج 2.5 مليون برميل من الأسواق، ما يؤدي إلى نقص العرض وتجاوز الأسعار سقف 100 دولار .



وبيّن عقل أنه لا يزل 14 يوماً على نهاية الشهر والأزمات المحيطة والطلب المرتفع كلها عوامل تضغط على الأسعار.