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معلومات قد تعرفها لأول مرة عن شبكة الأنفاق السرية التي تستخدمها المقاومة

10/16/2023 7:26:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستخدم حركة ((حماس)) شبكة من الأنفاق السرية التي حفرتها في قطاع غزة، بمساعدة حركة ((الجهاد الإسلامي))، لشن هجمات على إسرائيل.
ويطلق أهالي القطاع على هذه الشبكة اسم ((المدينة الأرضية))، في حين تسمّيها إسرائيل ((مترو حماس)) أو ((مترو غزة))، وقد استهدفتها مراراً بالقصف والتدمير.
إنها متاهة واسعة من الأنفاق، التي يصل عمق البعض منها إلى 30 أو 40 متراً تحت الأرض، وتُستخدم لشن الهجمات وتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة، وتضم مراكز القيادة والسيطرة التابعة لـ((حماس))، وكلها بعيدة عن أعين طائرات الجيش الإسرائيلي ومسيّرات الاستطلاع، وفقاً لما نقلته شبكة ((سي إن إن)) الأميركية.
وقالت ((حماس))، في عام 2021، إنها قامت ببناء أنفاق بطول 500 كيلومتر تحت غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم دقيقاً أم لا. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن هذه الأنفاق ستكون أقل بقليل من نصف طول نظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.
وتقول دافني ريتشموند باراك، الأستاذة بجامعة ((رايخمان)) الإسرائيلية: ((إنها شبكة من الأنفاق معقدة جداً وكبيرة وضخمة جداً موجودة على قطعة صغيرة من الأرض)).
ومن غير الواضح كم كلّفت هذه الشبكة من الأنفاق ((حماس)).
وتخضع غزة لحصار بري وبحري وجوي من قِبل إسرائيل منذ عام 2007، ولا يُعتقد أنها تمتلك نوع الآلات الضخمة التي تُستخدم عادةً لبناء الأنفاق العميقة تحت الأرض، حيث يقول الخبراء إن الحفارين يستخدمون أدوات بسيطة في الحفر.
وهذه الشبكة من الأنفاق موصَّلة بالكهرباء والكابلات الهاتفية، ومبطَّنة بالخرسانة.
ويمكن لقاذفات الصواريخ، المخبأة في الأنفاق، أن تخرج من خلال نظام يُدعى ((الباب المسحور)) لتطلق النار وتختفي مرة أخرى، وفقاً لما نقلته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
ووفقاً لتقرير ((سي إن إن))، فإن ما يجعل أنفاق ((حماس)) مختلفة عن كثير من الأنفاق الأخرى، مثل أنفاق ((تنظيم القاعدة)) في جبال أفغانستان، أو حركة ((الفيت كونغ)) في غابات جنوب شرقي آسيا، هو وجودها أسفل واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية على هذا الكوكب.
وقال ريتشموند باراك، الأستاذ بـ((معهد ليبر للقانون)) و((معهد الحرب الحديثة)) في ((الأكاديمية العسكرية الأميركية)): ((من الصعب دائماً التعامل مع الأنفاق، أيّاً كان مكان وجودها، حتى عندما تكون في منطقة جبلية، لكن عندما تكون في منطقة حضرية، يصبح كل شيء أكثر تعقيداً، بما في ذلك الجوانب التكتيكية، والجوانب الاستراتيجية، والجوانب العملياتية، وبالطبع الحماية التي ينبغي ضمانها للسكان المدنيين)).
ومن المتوقع أن يلاحق الجيش الإسرائيلي هذه الشبكة من الأنفاق في توغله البري المقبل في غزة. وقد بذل، في السنوات الأخيرة، جهوداً كبيرة للقضاء عليها.

الشرق الاوسط


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