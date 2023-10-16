الخزانة الأميركية: من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن اقتصاد الولايات المتحدة في وضع جيد.
وأضافت يلين أنه من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن معدل التضخم في أميركا استقر عند 3.7% خلال ايلول على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.
يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أميركا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.
فيما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا. العربية نت
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