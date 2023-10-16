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الخزانة الأميركية: من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع في الشرق الأوسط

10/16/2023 7:26:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن اقتصاد الولايات المتحدة في وضع جيد.
وأضافت يلين أنه من السابق لأوانه التكهن بتداعيات اقتصادية كبيرة للصراع في الشرق الأوسط.
يشار إلى أن معدل التضخم في أميركا استقر عند 3.7% خلال ايلول على أساس سنوي بما يخالف التوقعات بتراجعه إلى 3.6%.


يأتي ذلك فيما استقرت طلبات إعانة البطالة في أميركا عند 209 آلاف طلب بما يتماشى مع التوقعات.
فيما كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن صانعي السياسات يتخذون موقفا حذرا. العربية نت

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