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وزير الداخلية يهيب بالمواطنين : هذا الامر يعرض حياتكم للخطر

10/16/2023 7:26:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الوصول إلى منطقة الحدود والأغوار، يعرض حياة المواطنين للخطر؛ نظرا لخصوصية المنطقة من ناحية أمنية.
وأكد الفراية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الحكومة تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأية مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار، مؤكدا حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة.
وأهاب بالمواطنين الالتزام بما يصدر من تعليمات ناظمة لممارسة الحق في التعبير، مع التقدير لمشاعرهم الوطنية والغضب تجاه ما يحدث في غزة، من تدمير ممنهج وقصف للمدنيين.

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