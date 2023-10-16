ماذا سيحدث للشرق الأوسط؟.. بايدن يتخيل القادم من الأيام إن ظفر بولاية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن لدى الولايات المتحدة "فرصا هائلة لجعل العالم أفضل".
جاء ذلك في مقابلته مع المذيع سكوت بيلي لبرنامج "60 دقيقة" الأمريكي، حيث تابع الرئيس الأمريكي: "تخيّل لو تمكنّا من النجاح في وضع الشرق الأوسط في مكان يتم فيه تطبيع العلاقات. أعتقد أن بإمكاننا أن نفعل ذلك. تخيل ما سيحدث إذا قمنا في الواقع بتوحيد أوروبا كلها وتم وضع حد لبوتين، بحيث لا يتمكن من التسبب في هذا النوع من المشكلات التي يسببها. لدينا فرص هائلة لجعل العالم أفضل".
يأتي ذلك في الوقت التي تخوض فيها الولايات المتحدة الأمريكية حربين بالوكالة، وعلى خلفية خلل وظيفي في الكونغرس الأمريكي بسبب المساعدات الأوكرانية، إلا أن بايدن، كما قال ردا على سؤال سكوت بيلي بشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، إنه سوف يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.
RT
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