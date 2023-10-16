ماذا سيحدث للشرق الأوسط؟.. بايدن يتخيل القادم من الأيام إن ظفر بولاية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن لدى الولايات المتحدة "فرصا هائلة لجعل العالم أفضل".



جاء ذلك في مقابلته مع المذيع سكوت بيلي لبرنامج "60 دقيقة" الأمريكي، حيث تابع الرئيس الأمريكي: "تخيّل لو تمكنّا من النجاح في وضع الشرق الأوسط في مكان يتم فيه تطبيع العلاقات. أعتقد أن بإمكاننا أن نفعل ذلك. تخيل ما سيحدث إذا قمنا في الواقع بتوحيد أوروبا كلها وتم وضع حد لبوتين، بحيث لا يتمكن من التسبب في هذا النوع من المشكلات التي يسببها. لدينا فرص هائلة لجعل العالم أفضل".



يأتي ذلك في الوقت التي تخوض فيها الولايات المتحدة الأمريكية حربين بالوكالة، وعلى خلفية خلل وظيفي في الكونغرس الأمريكي بسبب المساعدات الأوكرانية، إلا أن بايدن، كما قال ردا على سؤال سكوت بيلي بشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، إنه سوف يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

RT