الصين تقترب من انترنت بتقنية 6G

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن فريق من العلماء في الصين عن تحقيقهم طفرة متقدمة في جهاز اتصال حيوي يستخدم الأقمار الصناعية في توصيل خدمة الانترنت، تقنية تفتح المجال بشكل كبير أمام تطوير شبكات اتصالات تعمل على تقنية الجيل السادس 6G.وعند تركيب هذا الجهاز على قمر صناعي، يمكن للجهاز نقل إشارات الضوئية من موقع إلى آخر من دون تحويلها إلى إشارات كهربائية، أي أنه يعمل بشكل مشابه للمرآة.



وأكدت أكاديمية العلوم الصينية أن الاختبارات على هذا الجهاز أثبتت نجاحها في الفضاء بعد صاروخ أطلق في أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى في الصين التي تم اختبار مثل هذا الجهاز على قمر صناعي.

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