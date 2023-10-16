الصين تقترب من انترنت بتقنية 6G

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن فريق من العلماء في الصين عن تحقيقهم طفرة متقدمة في جهاز اتصال حيوي يستخدم الأقمار الصناعية في توصيل خدمة الانترنت، تقنية تفتح المجال بشكل كبير أمام تطوير شبكات اتصالات تعمل على تقنية الجيل السادس 6G.
وعند تركيب هذا الجهاز على قمر صناعي، يمكن للجهاز نقل إشارات الضوئية من موقع إلى آخر من دون تحويلها إلى إشارات كهربائية، أي أنه يعمل بشكل مشابه للمرآة.
وأكدت أكاديمية العلوم الصينية أن الاختبارات على هذا الجهاز أثبتت نجاحها في الفضاء بعد صاروخ أطلق في أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى أنها المرة الأولى في الصين التي تم اختبار مثل هذا الجهاز على قمر صناعي.
24
MENAFN16102023000208011052ID1107248136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.