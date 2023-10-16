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مسؤول عن معبر رفح: لم نتلقَّ أوامر لدخول شاحنات الوقود الفارغة من أميركا إلى مصر

10/16/2023 7:26:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنتظر خمس شاحنات وقود فارغة تابعة للأمم المتحدة على الجانب الغزّي من معبر رفح، على أمل العبور إلى مصر للتزود بالوقود، حسبما صرح مصدر فلسطيني مسؤول عن معبر رفح لـموقع "CNN " ، الاثنين.
وقال المصدر: "هناك خمس شاحنات وقود فارغة من غزة، ترفع أعلام الأمم المتحدة، تحاول الدخول إلى مصر للتزود بالوقود، لكن البوابات مغلقة".
وأضاف المسؤول: "لم نحصل على أي أوامر من المصريين لفتح البوابات، هذه الشاحنات في حالة تأهب، هناك مجموعات من الناس تنتظر بجانب هذه الشاحنات، لكن لا شيء مفتوح".
وشدد المسؤول على أنه "لم يأت شيء عبر مصر" حتى الآن، حيث تتجمع شاحنات مساعدات متعددة على الجانب المصري من الحدود على أمل العبور لتوصيل الإمدادات إلى غزة.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، وجود أي ترتيبات لفتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر.

وكانت قد أظهرت صور لوكالة "رويترز" شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تتجه إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وقطاع غزة واسرائيل. انقر هنا

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