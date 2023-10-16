Monday, 16 October 2023 03:03 GMT

غرف الصناعة تنظم وقفة تضامنية مع قطاع غزة

10/16/2023 7:26:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت غرف الصناعة، اليوم الاثنين، بمشاركة مجالس إدارتها بالأردن وعمان واربد والزرقاء وممثلي القطاعات الصناعية وعاملين بالقطاع الصناعي، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الوقفة التضامنية التي نظمت في صناعة عمان، تأتي استكمالا لحملة جمع التبرعات المادية والعينية، التي أطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الأشقاء في قطاع غزة في ظل العدوان الغاشم المتواصل عليهم.
وقال إن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في جميع المحن التي يتعرضون لها، خصوصا الشعب الفلسطيني، للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.




MENAFN16102023000208011052ID1107248133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث