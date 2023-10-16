Monday, 16 October 2023 03:03 GMT

أبو جوليا يوجه نصيحة لإيصال المحتوى العربي عن غزة إلى العالم - فيديو

10/16/2023 7:26:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الشيف الفلسطيني محمد السبيطة الشهير بـ"أبو جوليا" نصائح لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال حقيقة ما يجري الآن في قطاع غزة إلى العالم.
وقال أبو جوليا في مقطع مصور له إنه يمكن للمستخدمين على انستغرام بالإضافة إلى استخدام هاشتاغ فلسطين وغزة وأعلام فلسطين أن يقوموا بتضمين قصصهم المنشورة عن غزة، علم "إسرائيل" ومن ثم سحبه إلى جانب الشاشة بحيث لا يظهر للمتابعين لكن الخوارزميات التي تعمل بها المنصة تستقبله وهو ما يساعد على نشر المحتوى بشكل أوسع.
وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي تقوم بالتضييق على المحتوى العربي الخاص بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الطريقة من شأنها إيصال حقيقة ما يجري في قطاع غزة للعالم وخاصة الدول الأوروبية في ظل التضييق على المحتوى العربي وتضليل وسائل الإعلام هناك للحقيقة.

MENAFN16102023000208011052ID1107248132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث