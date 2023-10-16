أبو جوليا يوجه نصيحة لإيصال المحتوى العربي عن غزة إلى العالم - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الشيف الفلسطيني محمد السبيطة الشهير بـ"أبو جوليا" نصائح لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال حقيقة ما يجري الآن في قطاع غزة إلى العالم.
وقال أبو جوليا في مقطع مصور له إنه يمكن للمستخدمين على انستغرام بالإضافة إلى استخدام هاشتاغ فلسطين وغزة وأعلام فلسطين أن يقوموا بتضمين قصصهم المنشورة عن غزة، علم "إسرائيل" ومن ثم سحبه إلى جانب الشاشة بحيث لا يظهر للمتابعين لكن الخوارزميات التي تعمل بها المنصة تستقبله وهو ما يساعد على نشر المحتوى بشكل أوسع.
وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي تقوم بالتضييق على المحتوى العربي الخاص بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الطريقة من شأنها إيصال حقيقة ما يجري في قطاع غزة للعالم وخاصة الدول الأوروبية في ظل التضييق على المحتوى العربي وتضليل وسائل الإعلام هناك للحقيقة.
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