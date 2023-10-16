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الأردنية وجامعة شينيانغ نورمال الصينية تبرمان مذكرة تفاهم

10/16/2023 7:26:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبرمت الجامعة الأردنية وجامعة شينيانغ نورمال الصينية اليوم مذكرة تفاهم لتطوير تعاون أكاديمي بين الطرفين في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.
ووقع المذكرة عن الجامعة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي، وعن جامعة شينيانغ نورمال الصينية رئيستها الدكتورة يانغ سونغ.
وأشار أبو كركي خلال اللقاء إلى وجود أوجه تشابه بين الجامعتين، والكثير من المجالات التي يمكن التعاون فيها كما اللغة الصينية والذكاء الاصطناعي .

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