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ماليزيا تحدد شرط إرسال قوات عسكرية لمساعدة فلسطين

10/16/2023 7:26:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا أن إرسال قوات عسكرية ماليزية لمساعد فلسطين في نزاعها مع إسرائيل، مرهون بموافقة بلدان المنطقة.
ووفقا لبيانات وكالة Bernama الماليزية للأنباء، أكد رئيس الوزراء يوم الاثنين أن "نشر قوات ماليزية في فلسطين، بما في ذلك في إطار عمليات حفظ السلام أو المهام الإنسانية، لا يمكن أن يتم إلا بعد التوصل إلى توافق بين الدول المجاورة".
لأنه بحسب أنور إبراهيم من دون هذا الاتفاق لن يسمح للطائرات التي تقل قوات حفظ السلام الماليزية بالهبوط.
وتجدر الإشارة، إلى أن ماليزيا على مدى سنوات على اتصال مع حماس، ففي عام 2020 استضافت كبار قادة المنظمة.

روسيا اليوم

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