طبيب يحدد 'القاتل الرئيسي' للجسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام الدهون "بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان."

ووفقا له، يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.

ويقول: "تقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد".



ويشير الطبيب إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.



ويتابع : "بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".

روسيا اليوم

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