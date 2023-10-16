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محامو الأردن يتوقفون عن الترافع تضامنا مع غزة

10/16/2023 6:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقف محامون أردنيون عن الترافع لمدة ساعة، ظهر اليوم الاثنين، في جميع محاكم المملكة، تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.

وعبر المحامون عن دعمهم لأهالي قطاع غزة في صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي.

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