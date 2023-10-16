محامو الأردن يتوقفون عن الترافع تضامنا مع غزة

محامو الأردن يتوقفون عن الترافع تضامنا مع غزة
التاريخ
10/16/2023 6:13:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقف محامون أردنيون عن الترافع لمدة ساعة، ظهر اليوم الاثنين، في جميع محاكم المملكة، تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.
وعبر المحامون عن دعمهم لأهالي قطاع غزة في صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي.
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