طبيبة تكشف العلاقة بين السمنة والأورام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر السمنة التي أصبحت حاليا وباء غير معد، من أسباب تطور العديد من الأمراض المزمنة ذات أهمية اجتماعية مع ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.وتشير الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية إلى أن السمنة مرتبطة بصورة خاصة ببعض انواع السرطان.

وتقول: "تسبب السمنة تغيرات كارثية في الصحة. كقاعدة عامة، يتم دمجها تحت اسم "متلازمة التمثيل الغذائي".

و أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يصابون بارتفاع ضغط الدم الشرياني، وزيادة نسبة الكوليسترول، ما يؤدي إلى تراكم اللويحات المسببة لتصلب الشرايين، ويختل امتصاص الخلايا للغلوكوز، ما يؤدي فيما بعد إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري".



وبالإضافة إلى ذلك، تحفز السمنة تطور بعض أنواع السرطان: سرطان الكبد، الجهاز التناسلي النسائي، الثدي والأمعاء. كما أن الدهن الزائد يتراكم في الأعضاء الداخلية: البنكرياس، الكبد، كيس الصفراء، الكلى، وعلى هذه الخلفية يمكن أن يتطور التهاب الكبد الدهني، والتليف، وتشمع الكبد ونشوء حصى في كيس الصفراء وانخفاض وظائف الكلى. كما تؤثر السمنة كثيرا في الجهاز العضلي الحركي للجسم وتسبب تآكل المفاصل.

روسيا اليوم