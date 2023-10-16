وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إنه "مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد شكري اليوم الاثنين على رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي نفى وجود هدنة حاليا أو مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إخراج الأجانب، وذلك بعدما تضاربت الأنباء منذ الصباح بشأن إعادة فتح معبر رفح الحدودي لقطاع غزة مع مصر لإدخال المساعدات لأهالي القطاع.
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