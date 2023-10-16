وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إنه "مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد شكري اليوم الاثنين على رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وكان الاحتلال الإسرائيلي نفى وجود هدنة حاليا أو مساعدات إنسانية في قطاع غزة مقابل إخراج الأجانب، وذلك بعدما تضاربت الأنباء منذ الصباح بشأن إعادة فتح معبر رفح الحدودي لقطاع غزة مع مصر لإدخال المساعدات لأهالي القطاع.

