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فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء

10/16/2023 6:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم.
وتاليا الأسماء :




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