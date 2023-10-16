فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم - أسماء
التاريخ
10/16/2023 6:13:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم.
وتاليا الأسماء :
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