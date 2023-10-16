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هآرتس: نحن على شفا كارثة تاريخية في إسرائيل

10/16/2023 6:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي عن الترجيحات المتزايدة حول توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة برا.


وذكر ليفي في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن "إسرائيل ستنطلق، وربما تكون قد انطلقت، عندما سترى هذه السطور النور، إلى عملية برية كارثية في قطاع غزة".


وأضاف أن هذا الغزو يمكن أن ينتهي بفشل ذريع لم تشاهده إسرائيل أو غزة من قبل، مشيرا إلى أن هذا الغزو يمكن أن يحول الصور التي تأتي من غزة في الفترة الأخيرة إلى المقدمة.


وتوقع الكاتب اليساري الإسرائيلي أن يتعرض جيش الاحتلال إلى خسائر فادحة بحال دخوله برا، قائلا "سنقف أمام مذبحة جماعية، جنود كثيرون سيقتلون بدون هدف، سكان غزة سيواجهون نكبة ثانية، علاماتها الأولية أصبحت توجد على الأرض، من هذه الفظائع لن يربح أي أحد من الطرفين".


بترا

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