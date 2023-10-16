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مدعوون لإجراء مقابلات شخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

10/16/2023 6:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت عدداً من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.
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