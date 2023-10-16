ارتفاع موجودات استثمار أموال الضمان الى 14.5 مليار دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية عن استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 5.2%.وتوزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي محفظة السندات والتي شكلت ما نسبته 57.6% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 16.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.8%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.وبين كناكرية أن تحسن الأداء الكلي للمحافظ الاستثمارية انعكس على صافي الدخل الذي ارتفع بنسبة 21% ليصل الى حوالي 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 355.2 مليون دينار، 143.5 مليون دينار من محفظة الأسهم، 88.1 مليون دينار من محفظة أدوات السوق النقدي، بالإضافة الى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.



وأشار رئيس الصندوق إلى أن تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أداء المحفظة السياحية، انعكس على نتائج أداء فنادق الضمان الاجتماعي التي حققت أرباحا تشغيلية بلغت حوالي 9.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام.



وجاءت هذه النتائج بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات التشغيلية للفنادق وارتفاع نسب الإشغال وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للسياح.

وبهدف تعزيز تنافسية المحفظة السياحية واستكمال تزويد فنادق الضمان الاجتماعي بالكهرباء من الطاقة الشمسية، يقوم الصندوق حاليا بإعداد دراسات وتصاميم محطة الطاقة الشمسية الرابعة والتي سيتم إقامتها في منطقة الشوبك.



وعن المشاريع السياحية الجديدة، بين رئيس الصندوق أنه قد تم مؤخرا توقيع عقد ايجار استراحة الكرك مع مستثمر أردني لتشغيل الاستراحة التي تقع على مدخل قلعة الكرك الاثرية وتتضمن غرفا فندقية ومطعم.،وسيتم افتتاح الاستراحة مطلع العام المقبل بعد انتهاء المستثمر من القيام بأعمال الصيانة.

كما تمت إحالة اعمال صيانة وإعادة تأهيل استراحة زي على مقاول محلي، ومن المتوقع انتهاء هذه الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتم بعد ذلك طرح عطاء تأجير الاستراحة كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.

وعلى صعيد آخر، بين أن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق وصلت الى 500 مليون دينار منها 58 مصانع عاملة وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي.

ووفرت المصانع العاملة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد الإنشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.

كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات، والتي وفرت 630 فرصة عمل خلال فترة التصميم والإنشاء.

وأضاف أن شركة تطوير المفرق تقوم حاليا بإعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا الى انشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) الى مطار تجاري داخل حدود المنطقة التنموية.