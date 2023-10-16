الشيكل ينهار لادنى مستوى منذ عام 2015

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل سعر صرف العملة الإسرائيلية ( الشيكل ) أمام الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، انهيار وتراجع وصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2015.
وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.27% إلى 3.9872 شيكل، وللمقارنة فقد تم تداول العملة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري قبل إطلاق عملية "طوفان الأقصى" عند 3.8461 شيكل للدولار.
ومع بلوغ العملة الإسرائيلية مستوى 3.9872 شيكل للدولار تكون العملة قد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2015.
وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع أمس المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بنسبة 3.58% إلى 1651.9 نقطة.
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