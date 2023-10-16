الشيكل ينهار لادنى مستوى منذ عام 2015

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل سعر صرف العملة الإسرائيلية ( الشيكل ) أمام الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، انهيار وتراجع وصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2015.



وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.27% إلى 3.9872 شيكل، وللمقارنة فقد تم تداول العملة الإسرائيلية بداية الشهر الجاري قبل إطلاق عملية "طوفان الأقصى" عند 3.8461 شيكل للدولار.



ومع بلوغ العملة الإسرائيلية مستوى 3.9872 شيكل للدولار تكون العملة قد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2015.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع أمس المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بنسبة 3.58% إلى 1651.9 نقطة.

