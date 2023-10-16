تراجع معدل التضخم في قطر الشهر الماضي
التاريخ
10/16/2023 6:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أيلول الماضي 1.8% على أساس سنوي، قياساً بمستويات 2.38% في شهر آب الذي سبقه.
ودعم تراجع مؤشر التضخم في قطر لأدنى مستوى منذ أيلول 2021 انكماش مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 0.7%، وتراجع مجموعتي المطاعم والفنادق والملابس بنسبة 4.65% و1.39 % على التوالي.
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