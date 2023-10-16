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تراجع معدل التضخم في قطر الشهر الماضي

10/16/2023 6:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر أيلول الماضي 1.8% على أساس سنوي، قياساً بمستويات 2.38% في شهر آب الذي سبقه.
ودعم تراجع مؤشر التضخم في قطر لأدنى مستوى منذ أيلول 2021 انكماش مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 0.7%، وتراجع مجموعتي المطاعم والفنادق والملابس بنسبة 4.65% و1.39 % على التوالي.





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