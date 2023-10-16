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أولمبياد 2026 الشتوي: مسابقات الانزلاق خارج إيطاليا

10/16/2023 6:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخلت الحكومة الإيطالية عن بناء مركز للانزلاق في أولمبياد ميلانو- كورتينا 2026 الشتوي، ما سيجبر المنظمون على نقل مسابقات الزلاجات، الزحافات الظهرية والصدرية خارج البلاد، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة الإثنين.

شرح رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو خلال الجمعية العمومية الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في بومباي الهندية إن السلطات الإيطالية تخلت "قبل يومين" عن هذا المشروع المكلف وقررت البحث "عن موقع قائم ويعمل بالفعل"، بعد ارتفاع تكاليف البناء إلى 80 مليون يورو (84 مليون دولار).

وكانت مدينة إنسبروك النمسوية، الواقعة على بعد 400 كلم شمال- شرق ميلانو والتي نظمت الأولمبياد الشتوي في 1976، عرضت قبل أسابيع عدة استضافة مسابقة الانزلاق.

أكد كارل شتويا، رئيس اللجنة الأولمبية النمسوية وعضو الأولمبية الدولية مخاطبا مالاغو "النمسا مرشح محتمل وسيكون سعيد لدعمكم".

لكن خطوة نقل المسابقات قد تزيد من الأعباء المالية للمنظمين الذين يحاولون عدم تخطي الميزانية الأساسية البالغة 1.5 مليار يورو.

ويعد مسار الانزلاق، مع منصات القفز على الثلج وحلبة التزحلق السريع على الجليد، من البنى التحتية المعقدة. ترتفع كلفتها وتصعب صيانتها، ولا تحظى باهتمام كبير من السكان المحليين.

وكانت الأولمبية الدولية المؤيدة لإعادة استخدام المنشآت القائمة، مترددة بداية الأمر في فكرة بناء مركز جديد، وقد حيت قرار المنظمين الطليان واعتبرته رئيسة لجنة التنسيق كريستين كلوستر آسن "مسؤولا".

وتعد ألعاب 2026 متباعدة جغرافيا، فإلى مسابقة الانزلاق في النمسا، يبتعد موقعا التزلج الألبي
الرئيسان (بورميو وكورتينا) خمس ساعات تقريبا بالسيارة.

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