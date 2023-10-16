الهلال الأحمر يخصص 26 مركزاً على مستوى الدولة لاستقبال تبرعات حملة تراحم من اجل غزة

حددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 26 مركزاً على مستوى الدولة لجمع التبرعات لحملة "تراحم من أجل غزة" الخاصة بإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الهيئة عبر تغريده نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بأنه تم توزيع المراكز على 9 مناطق جغرافية مختلفة، بواقع 8 مراكز في مدينة أبوظبي هي موقع شارع المطار مقابل كارفور، المارينا مول، الشهامة مقابل جمعية بني ياس التعاونية، شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، مدينة الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس، مدينة بني ياس مقابل اللولو هايبر ماركت، مدينة بني ياس مقابل جمعية بني ياس التعاونية.

و3 مراكز في منطقة الظفرة، هي مكتب مدينة زايد، مكتب مدينة الظنة – الرويس، مكتب مدينة السلع، فضلاً عن مركز واحد في مدينة العين وهو مستودعات المرخانية.

كما تم تحديد مركزين في دبي هما مقر المركز الرئيسي، ومستودعات المركز "القوز"، ومركزين في الشارقة، هما مقر المركز في الرحمانية، ومكتب الهيئة النخيلات، ومركزين في الفجيرة، وهما مقر مركز الفجيرة، خيمة بنك دبي الإسلامي في شارع الشيخ حمد بن عبدالله الرقي 83 الفجيرة.

بينما شهدت إمارة راس الخيمة، تخصيص 6 مراكز، هي المقر الرئيسي، كرفان رأس الخيمة، كرفان الرمس، كرفان شعم، كرفان المعيرض، كرفان الظيت الجنوبي، ومركز واحد في أم القيوين وهو مقر مركز أم القيوين، ومركز آخر في عجمان، وهو مقر مركز عجمان.

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