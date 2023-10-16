وزير الخارجية المصري: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين،

أن بلاده تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في غزة.

وقال شكري ، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا بالقاهرة اليوم:

"أكدنا ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة"، مشيرا إلى رفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار شكري إلى جهود مصرية متواصلة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة ، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتنسق ذلك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والصليب الأحمر .

بدورها ، أكدت

وزيرة الخارجية الفرنسية أن بلادها تؤيد القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة ، مشددة على ضرورة أن يسود ضبط النفس وصوت العقل في قطاع غزة.

وأضافت أن الوضع خطير في غزة ومحيطها بشكل يهدد أمن المنطقة بأكملها ، مشيرة إلى أنها ستزور العاصمة اللبنانية بيروت اليوم.

وأكدت أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي ، مشيرة إلى أنه

لا يمكن لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاتقها بمفردها.

وشددت

الوزيرة كولونا على ضرورة حماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية ، موضحة أن فرنسا و مصر تتشاركان القلق حول خطورة الوضع في غزة ، مؤكدة أن "السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع".

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