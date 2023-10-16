وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يعود الى إسرائيل بعد جولة عربية لحشد تأييد ضد حماس

عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين إلى إسرائيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين الدولة العبرية وحماس، بعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد الحركة والبحث عن سبل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن إلى تل أبيب بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، عاد بلينكن للقاء المسؤولين الإسرائيليين في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها الدولة العبرية لعملية برية في القطاع المحاصر.

وقال الوزير الأمريكي للصحافيين في القاهرة الأحد "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته، على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين بشأن سبل المضي قدما".

وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل تعبير عن مزيد من التضامن، بعدما أكد مرارا خلال الأيام الماضية المساندة الأميركية الراسخة للدولة العبرية وتزويدها بدعم عسكري إضافي.

أعلنت إسرائيل الحرب الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حركة حماس السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وفي قطاع غزة، أدت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا، وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين وبينهم عدد كبير من الأطفال.

وقال الوزير الأمريكي في القاهرة "لقد أوضحت أن الأمور لا يمكن ولا يجب أن تكون كما المعتاد مع حماس مستقبلا".

وتابع "في الوقت عينه، نحن مصممون على القيام بكل ما يمكننا القيام به من أجل التعامل مع احتياجات الناس في غزة... لا يجب أن يعاني المدنيون جراء فظائع حماس".

واستجابة لضغوط أمريكية، أعادت إسرائيل الأحد ضخ المياه إلى جنوب قطاع غزة بعدما أعلنت قطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود وغيرها عن القطاع الذي يقطنه 2,4 مليون شخص.

كما أعلنت الولايات المتحدة تعيين منسق خاص للمساعدات الإنسانية إلى غزة هو السفير السابق ديفيد ساترفيلد، المتوقع وصوله إلى إسرائيل الإثنين.

وحذر بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية الأحد، إسرائيل من مغبة إعادة احتلال القطاع الذي انسحبت منه في 2005.

وقال "أعتقد أن ذلك سيكون خطأ".

وشددت إدارة الرئيس بايدن خلال الأيام الماضية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ردا على عملية حماس، لكنها لم تأت على ذكر ضبط النفس أو الدعوة إلى وقف لإطلاق الآر.

إلا أن واشنطن حذرت أيضا من إقدام الدولة العبرية على خطوات أكثر تشددا مثل التهجير الشامل للفلسطينيين، وهو ما أبدى الرئيس محمود عباس وغيره من المسؤولين العرب خشيتهم منه.

ولدى استقباله بلينكن الأحد، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "رد الفعل الإسرائيلي تجاوز الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي".

وكان السيسي ترأس قبيل وصول الوزير الأمريكي اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصري تم التأكيد خلاله على "رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، في إشارة إلى أصوات تعالت داخل إسرائيل تطالب بنقل فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء.

وتعتزم القاهرة التحرك دبلوماسيا لقلقها إزاء دعوة الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني في شمال القطاع إلى التحرك نحو الجنوب.

ونفى بلينكن إمكانية طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنها "فكرة محكومة بالفشل". وأضاف لقناة "العربية" الأحد أنه يجب أن يتمكن سكان غزة من البقاء بينما تقاتل إسرائيل حماس.

عقد بلينكن محادثات في أربع من الدول العربية الخمس التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهي الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

كما زار السعودية التي علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل في أعقاب النزاع، وقطر حليفة للولايات المتحدة التي تربطها علاقات وثيقة مع حماس.

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