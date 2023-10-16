ARTEMIS الروبوت البشري الأسرع في العالم ينطلق من إكسباند نورث ستار

انطلق الروبوت البشري الأسرع في العالم ARTEMIS والذي طوره باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وتصل سرعته إلى 2.1 متر في الثانية في

"إكسباند نورث ستار" أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم.



ويمكن لهذا الروبوت متعدد الاستخدامات المشي فوق أي نوع من التضاريس باستخدام محركات ميكانيكية خاصة تحاكي العضلات البشرية، مما يميزه عن معظم الروبوتات الأخرى التي تعتمد على محركات صلبة يتم التحكم بموقعها. ويبلغ طول "أرتيميس" 4 أقدام و 8 بوصات ويزن 85 رطلاً، ويمكنه الجري والقفز على الأسطح المتعرجة والغير مستقرة بسرعة تصل إلى 2.1 متر في الثانية، ويهدف مطوروه إلى تمكين فريق كرة القدم للروبوتات المستقلة من هزيمة فرق البطولات العالمية البشرية بحلول عام 2050.

ويشارك في "إكسباند نورث ستار" 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم والذين يستعرضون المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعمل "إكسباند نورث ستار 2023"، الذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، على تحفيز التواصل بين القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى.

يعتبر المعرض الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية.

يعد "إكسباند نورث ستار 2023" المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.