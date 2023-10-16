هايسنس ترسي معايير جديدة لأنماط الحياة الذكية من خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023

DUBAI, UAE, October 16, 2023 /EINPresswire / -- : كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن مشاركتها في الدورة الحالية من معرض جيتكس جلوبال 2023. وتعرض الشركة خلال مشاركتها مجموعة واسعة من أجهزة الترفيه المنزلي والأجهزة المنزلية وأجهزة التكييف عالية الجودة وعالية التقنية والاقتصادية من حيث استهلاك الطاقة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في نمط حياة سكان منطقة الشرق الأوسط.وتسعى هايسنس إلى تطوير المنازل الذكية تحت شعار "انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها"، من خلال مجموعة منتجاتها الحصرية التي تشمل شاشات ULED X والتلفزيونات الليزرية الحائزة على جوائز، وغسالات الصحون وأجهزة الميكروويف والثلاجات المتطورة، وتتوفر هذه المنتجات الاستثنائية وفق شرائح أسعار متعددة تلبي احتياجات جميع العملاء.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعكس هذه المجموعة من المنتجات الخطوات الكبيرة التي تحققها هايسنس لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال الأجهزة المنزلية والترفيه. ونتوقع إقبالاً كبيراً من عملائنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كانوا أوائل الداعمين لاستثمار التكنولوجيا في سبيل إيجاد أنماط حياة ذكية وأكثر راحة واتصالاً، لا سيما وأنهم يبدون ثقتهم بمنتجاتنا المعروفة بالأمان والالتزام بأعلى معايير الجودة والأداء والاستدامة".وأضاف: "تشهد هايسنس نمواً متسارعاً في هذه المنطقة، ويُعد معرض جيتكس جلوبال 2023 المنصة الأمثل لعرض منتجاتنا وحلولنا الرائدة في السوق والحائزة على جوائز مرموقة. ونسعى في هايسنس إلى الحفاظ على سجلنا الاستثماري القوي في هذه المنطقة من خلال طرح منتجات جديدة وفتح مراكز للبحث والتطوير، إلى جانب زيادة عدد متاجر علامتنا التجارية".ويركز عرض المنتجات على إمكانات التلفزيون الليزري من هايسنس، والذي منح الشركة الفوز بجوائز عالمية لتقديمها تجارب سينما منزلية غامرة. وتعتزم هايسنس طرح تلفزيون L9H Laser TV الليزري، الذي يوفر سطوعاً استثنائياً بفضل تقنية تريكروما إكس فيوجن المبتكرة المدعومة بمصدر ضوء الليزر الثلاثي النقي، مع عمر افتراضي يزيد عن 25 ألف ساعة، بالإضافة إلى جهاز العرض Mini Projector C1، وهو جهاز محمول ذكي يقدم تجارب سينما منزلية بمرونة فائقة، مع نطاق عرض بين 65 و300 بوصة، ويحمل أول اعتماد Dolby Vision في العالم لأجهزة العرض الصغيرة.وتشكل شاشات ULED X التي تعرضها هايسنس في جيتكس جلوبال فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تتضمن المعالج المبتكر، وتستخدم تقنية Mini LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، إحدى أبرز الفعاليات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.كما تعرض هايسنس مجموعة برادات PureFlat في معرض جيتكس جلوبال 2023، المميزة بتقنيات منع تراكم الجليد المبتكرة، والتي تعمل على توزيع الهواء البارد بالتساوي في جميع أنحاء الثلاجة والمجمد لمنع تشكل بلورات الثلج، بينما تساعد تقنيات التبريد الثنائي والثلاثي على منع انتشار الروائح والحد من الجفاف المبكر للطعام.ويتيح جناح الشركة لزواره فرصة تجربة غسالات 7S الذكية، والمتوقع دخولها السوق الإقليمية قريباً. وتم تصميم غسالات هايسنس الذكية الجديدة والهادئة لتلبي احتياجات العائلات متوسطة الحجم، وتناسب المساكن من النمط المفتوح، حيث تتميز بتقنيات مدمجة لتوفير المياه والطاقة، بالإضافة إلى إعدادات تتحكم بالبخار الذي يقتل البكتيريا ويقلل انكماش وتجعد الملابس.واختتم السيد جايسون أو بقوله: "تحرص هايسنس على ريادة الحلول المبتكرة لتلبية مختلف احتياجات الأسرة، وتقدم هايسنس تجربة منزلية تواكب توقعات العملاء وتتسم بالراحة وتوفير التكاليف والأداء طويل الأمد".

Nour Ibrahim

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