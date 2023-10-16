مجدي الحديدي .. مبارك إدارة خدمات مياه البلقاء

مجدي الحديدي .. مبارك إدارة خدمات مياه البلقاء
التاريخ
10/16/2023 5:34:12 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- يتقدم محمد عفيف الرعود بأسمى آيات التهنئة والمباركة من السيد مجدي الحديدي بمناسبة تسلمه منصب مدير مديرية خدمات الزبائن في إدارة مياه وصرف صحي البلقاء.
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