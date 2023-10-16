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مجدي الحديدي .. مبارك إدارة خدمات مياه البلقاء

10/16/2023 5:34:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- يتقدم محمد عفيف الرعود بأسمى آيات التهنئة والمباركة من السيد مجدي الحديدي بمناسبة تسلمه منصب مدير مديرية خدمات الزبائن في إدارة مياه وصرف صحي البلقاء.

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