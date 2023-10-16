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أغيثوا غزة.. حملة لجمع التبرعات على حياة اف ام غدا الثلاثاء

10/16/2023 5:34:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تفتح إذاعة حياة يوم غد الثلاثاء يوم بث مفتوح يبدأ من السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل لجمع التبرعات للأشقاء في قطاع غزة الذين يعيشون تحت القصف والإجرام الصهيوني المتواصل.

وتنفذ حياة اف ام حملة التبرعات للأهل في قطاع غزة بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وتحت عنوان "أغيثوا غزة".

وتأتي الحملة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية الواجب تقديمها للشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب الصهيونية وبما يرتكبه الاحتلال الغاشم من جرائم حرب متواصلة.

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