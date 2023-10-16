أغيثوا غزة.. حملة لجمع التبرعات على حياة اف ام غدا الثلاثاء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تفتح إذاعة حياة يوم غد الثلاثاء يوم بث مفتوح يبدأ من السابعة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل لجمع التبرعات للأشقاء في قطاع غزة الذين يعيشون تحت القصف والإجرام الصهيوني المتواصل.
وتنفذ حياة اف ام حملة التبرعات للأهل في قطاع غزة بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وتحت عنوان "أغيثوا غزة".
وتأتي الحملة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية الواجب تقديمها للشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب الصهيونية وبما يرتكبه الاحتلال الغاشم من جرائم حرب متواصلة.
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