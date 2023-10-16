محامون أردنيون يتوقفون عن الترافع لساعة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- توقف محامون أردنيون عن الترافع لمدة ساعة، ظهر الاثنين، في جميع محاكم المملكة، تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.
وعبر المحامون عن دعمهم لأهالي قطاع غزة في صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي.
وقال المحامون إن هذه الوقفة تأتي امتدادا للموقف الرسمي والشعبي اتجاه القضية الفلسطينية، وامتداد للفعاليات التي تنظمها النقابات المهنية والفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية.
وأشاروا إلى أن الموقف الأردني موحد بكافة أطيافه دعما للقضية الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة.
ودعا المحامون إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط عربي لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهالي قطاع غزة.
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