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محامون أردنيون يتوقفون عن الترافع لساعة تضامنا مع غزة

10/16/2023 5:34:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- توقف محامون أردنيون عن الترافع لمدة ساعة، ظهر الاثنين، في جميع محاكم المملكة، تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.

وعبر المحامون عن دعمهم لأهالي قطاع غزة في صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم العاشر على التوالي.

وقال المحامون إن هذه الوقفة تأتي امتدادا للموقف الرسمي والشعبي اتجاه القضية الفلسطينية، وامتداد للفعاليات التي تنظمها النقابات المهنية والفعاليات الشعبية والشبابية والحزبية.

وأشاروا إلى أن الموقف الأردني موحد بكافة أطيافه دعما للقضية الفلسطينية ودعما لأهالي قطاع غزة.

ودعا المحامون إلى ضرورة أن يكون هناك ضغط عربي لإيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهالي قطاع غزة.

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