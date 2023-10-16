أستراليا تُغرم (إكس) 385 ألف دولار لعدم معالجة المحتوى المسيء للأطفال



ذكرت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت في أستراليا، الاثنين، أنها فرضت غرامة قدرها 610500 دولار أسترالي (385 ألف دولار أمريكي) على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة (إكس)، تويتر سابقا، لفشلها في تقديم "شرح كامل" حول كيفية تعاملها مع محتويات الاستغلال الجنسي للأطفال.

تصف الهيئة الأسترالية نفسها بأنها أول مؤسسة حكومية في العالم مكرسة للحفاظ على أمان الأشخاص على الإنترنت.

أرسلت الهيئة إخطارات بشأن الشفافية أوائل العام الحالي إلى (إكس) ومنصات تواصل اجتماعي أخرى تشكك في جهود ما تفعله هذه المنصات للتصدي لانتشار الاستغلال الجنسي للأطفال، والبث المباشر لاعتداءات جنسية بحق الأطفال.

قالت جولي إنمان غرانت، رئيسة الهيئة الاسترالية، إن (إكس) و(غوغل) لم تلتزما بالتعامل مع هذه الإخطارات بسبب فشلهما في الرد بشكل مناسب على عدة أسئلة.

وأضافت أن منصة إكس، التي أعاد مالكها الجديد، إيلون ماسك، تسميتها، كانت أسوأ المخالفين لعدم تقديمها إجابات على بعض الأسئلة ومن بينها عدد الموظفين الذين يعملون على منع المحتويات الضارة وغير القانونية منذ تولي ماسك للمسؤولية.

"أعتقد أن هناك درجة من التحدي. إذا كان لديك نظام للموارد البشرية أو كشوف المرتبات، فستعرف عدد الموظفين في كل فريق"، بحسب غرانت.

لم ترد منصة إكس على مكالمات الأسوشيتدبرس لطلب التعليق.

بعد أن أكمل ماسك استحواذه على الشركة في أكتوبر/ تشرين أول من العام الماضي، خفض التكاليف بشكل كبير، وتخلص من آلاف الموظفين.

تستطيع إكس الطعن على هذه الغرامة في المحكمة الفيدرالية الأسترالية.

لكن المحكمة قد تفرض غرامة تصل إلى 780 ألف دولار أسترالي (493402 دولار أمريكي) يوميًا منذ مارس/ آذار الماضي عندما خلصت هيئة مراقبة سلامة الإنترنت لأول مرة أن (إكس) لم تمتثل لإخطارها.



