«أشباح» الأيقونات على الشاشة مشكلة جديدة تظهر في آيفون 15 برو ماكس

ظهرت مشكلة جديدة عند بعض مستخدمي جهاز أبل الجديد آيفون 15، حيث ذكرت تقارير عدة عبر

المراجعين والمستخدمين على مواقع ريديت، وإكس، أن بعض الأجهزة تظهر في شاشاتها «أشباح الأيقونات»، أو ما يعرف بـ«حروق الشاشة».

وأشباح الأيقونات هي مشكلة معروفة في شاشات الأجهزة المحمولة، بتقنية الأوليد منذ سنوات، وهي تلك المشكلة التي تتسبب فيها حرارة النقاط الضوئية للشاشة، والتي تجعلها تترك شبحاً أو ظلاً للأيقونات على الجهاز بعد طول استخدام، إلا أنه في السنوات الأخيرة، تجنبت الشركات تلك المشكلة بالتحكم في درجات السطوع لمنع ارتفاع حرارة النقاط الضوئية، وبالتالي السيطرة على تلك المشكلة بشكل كبير.

ولم تظهر أي شكاوي من هذا النوع على أجهزة آيفون 15 و15 بلس و15 برو، واقتصرت الشكاوي، التي جاء بعض منها على منتديات أبل الرسمية، على جهاز آيفون 15 برو ماكس، والتي أرجعها البعض لمشكلة الحرارة السابقة، والتي تسببت في ارتفاع حراري للنقاط الضوئية في الشاشة، دون سيطرة نظام التشغيل على تلك الأزمة، والتي رغم حل أبل لها بتحديث لنظام التشغيل، إلا أنها تركت أثراً في بعض الأجهزة أدى لحروق في شاشات الأوليد في بعض أجهزة المستخدمين.

وقال العديد من المستخدمين عبر تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ومن خلال منتدى مستخدمي آيفون أن أبل استبدلت على الفور أجهزتهم بأجهزة بديلة، سواء بالتواصل مع خدة العملاء، أو من خلال المتاجر الرسمية لأبل.

وقال موقع «تيك رادار» إنه رغم رد فعل أبل السريع في التعامل مع بعض الأجهزة التي تظهر فيها العيوب، إلا أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي في حاجة لمراجعة مورديه والسيطرة بشكل أكبر على الجودة والاختبارات قبل التصنيع، لتفادي ظهور تلك العيوب، والتي تكلف الشركة الكثير من جهة، ومن جهة أخرى تمثل إزعاجاً للمستخدمين.